In mehreren polnischen Städten hat es am Wochenende Demonstrationen für eine unabhängige Justiz gegeben. Bei der größten Kundgebung versammelten sich am Sonntag in Warschau mehrere Tausend Menschen vor dem Sejm, dem Unterhaus des Parlaments. "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" und "Demokratie!" riefen die Demonstranten nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP. Die Proteste richteten sich gegen die umstrittenen Justizreformen der nationalkonservativen Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).