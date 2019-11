Mit rund 3.500 Traktoren haben in Hamburg Bauern aus ganz Norddeutschland gegen neue Umweltvorschriften protestiert. Vertreter der Landwirte übergaben den in der Hansestadt tagenden Umweltministern der Länder eine Resolution.



Darin forderte das Bündnis aus Bauern, Schäfern und Jägern die Politiker auf, mehr auf Kooperation und Freiwilligkeit im Natur- und Umweltschutz zu setzen, statt auf neue Verbote und Konfrontation. Viele Bauern sehen sich durch neue Regelungen in ihrer Existenz bedroht.