Demonstranten vor dem Brandenburger Tor.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Rund 1.000 Menschen haben nach Polizeiangaben vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen den umstrittenen UN-Migrationspakt protestiert. Pegida und andere rechtspopulistische Initiativen hatten zu der Demonstration unter dem Motto "Migrationspakt stoppen - Merkel muss weg" aufgerufen.



Unter den Teilnehmern befanden sich viele Menschen in gelben Warnwesten - in Anlehnung an die aktuellen Proteste in Frankreich gegen eine dort geplante höhere Besteuerung von Kraftstoffen.