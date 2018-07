Über das gesamte Land hinweg haben Hunderttausende Demonstranten in den USA gegen die Zwangstrennungen von Familien an der Grenze zu Mexiko protestiert. In Großstädten wie in ländlichen Gebieten kamen die Protestierenden am Samstag zusammen, in Washington D.C. waren es rund 30.000 Menschen. Mehr als 700 Märsche gab es landesweit. Nicht nur in einwanderungsfreundlichen Städten wie New York und Los Angeles, sondern auch in konservativen Orten wurde demonstriert.