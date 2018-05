Kelly Clarkson spricht in der MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

US-Sängerin Kelly Clarkson hat bei den Billboard Music Awards ein engagiertes Plädoyer für strengere Waffengesetze in den USA gehalten. "Und wieder einmal trauern wir alle um mehr Kinder, die ohne jeden Grund gestorben sind." Das sagte Clarkson unter Tränen mit Blick auf die Schießerei in Santa Fe mit zehn Toten zwei Tage zuvor.



"In euren Gemeinschaften, wo ihr lebt, mit euren Freunden, lasst uns eine Actionminute einlegen. Lasst uns einen Moment der Veränderung anstoßen," forderte sie.