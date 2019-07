Oppositionskandidatin Lyubov Sobo wird vor der Demo verhaftet.

Quelle: Dmitry Serebryakov/AP/dpa

Begleitet von einem massiven Polizei-Aufgebot haben in Moskau Hunderte Menschen gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei der Regionalwahl in sechs Wochen demonstriert. Rund um das Rathaus gab es viele Festnahmen. Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge wurden über 200 Menschen verhaftet.



Die Polizei hatte zuvor davor gewarnt, an der nicht genehmigten Demo teilzunehmen. Die Beamten würden "alle Maßnahmen" ergreifen. Seit fast zwei Wochen gehen Demonstranten regelmäßig auf die Straße.