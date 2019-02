Protest in Algier.

Quelle: Anis Belghoul/AP/dpa

In Algerien sind in mehreren Städten im Land Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika zu protestieren. Die Demonstrationen richteten sich gegen eine fünfte Amtszeit des gesundheitlich angeschlagenen Präsidenten.



Die Polizei löste eine Demonstration in Algier mit Wasserwerfern und Tränengas auf. Offiziell sind Demonstrationen verboten. Bouteflika (81) hatte erst kürzlich angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl Mitte April erneut anzutreten.