Derweil eskaliert die Lage in der Millionenmetropole weiter: Am Montagmorgen kam es zu mehreren lauten Explosionen, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Demnach gab es einen Brand am Eingang der Hongkonger Polytechnischen Universität (PolyU) auf der Halbinsel Kowloon, der wohl zur Abwehr der Polizeikräfte dienen sollte, die den von Demonstranten belagerten Campus betreten wollten. Die Polizei gab an, in den frühen Morgenstunden scharfe Munition nahe der PolyU abgefeuert zu haben, wobei jedoch niemand getroffen worden sein soll.