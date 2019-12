Mehrere tausend Menschen haben in Polen gegen einen Gesetzentwurf demonstriert, mit dem die Regierung Richter disziplinieren will. "Freie Gerichte" und "Wir werden siegen" riefen die Demonstranten, die sich am Mittwochabend vor dem Gebäude des Parlaments in Warschau versammelt hatten. Auch in vielen anderen polnischen Städten gab es Proteste. Dazu aufgerufen hatte das "Komitee zur Verteidigung der Demokratie" - ein breites Bündnis aus Bürgerinitiativen, Menschenrechtsaktivisten und Richterorganisationen.