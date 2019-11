Otte: In vielen Unternehmen sind wir noch gar nicht so weit, was wir immer unter dem Schlagwort Transformation beschreiben. Es stimmt, ein Elektroantrieb hat viel weniger Teile und es werden weniger Arbeitskräfte gebraucht. Aber diese Umstellung kommt erst noch. Wir stehen ganz am Anfang der Transformation. Deswegen ist der Stellenabbau nicht gerechtfertigt. Wenn die Firmen jetzt schon so stark sparen, was kommt dann erst noch? Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir sagen, wir gehen jetzt schon auf die Straße.