Pro-Waffen-Demonstration in Virginia

Quelle: Julio Cortez/AP/dpa

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben Tausende Waffenbefürworter in der Hauptstadt Virginias gegen schärfere Gesetze protestiert. Die Demokraten wollen mit ihrer Mehrheit die Waffengesetze verschärfen. Auf dem Platz vor der Regierung in Richmond galt Waffenverbot - in den Straßen wurden Waffen getragen. Laut Regierung kamen 22.000 Menschen.



In den USA sterben Jahr für Jahr Tausende Menschen durch Schusswaffen, was Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts nach sich zieht.