Trump-Hotel in Washington. Quelle: Maren Hennemuth/dpa

Ein Anti-Trump-Aktivist hat das Wort "Shithole" ("Drecksloch") an die Fassade des Trump International Hotel in der Innenstadt der US-Hauptstadt Washington projiziert. "Dieser Ort ist ein Drecksloch" prangte über dem Eingangsportal des Hotels, das ein Unternehmen von Trump betreibt.



Der US-Präsident soll das Schimpfwort "Shithole" im Zusammenhang mit Ländern in Afrika und Lateinamerika in einer Debatte zur Migrationspolitik benutzt haben. Trump selbst bestreitet dies allerdings.