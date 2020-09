500. Montagsdemo gegen S21

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Zehn Jahre nach der ersten "Montagsdemonstration" gegen Stuttgart 21 haben die Gegner des Bahn-Bauprojekts zum 500. Mal zum Protest gegen den Tiefbahnhof aufgerufen. So versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten vor dem Hauptbahnhof. Die Reihe der Montagsdemos gehört zu den am längsten andauernden Bürgerprotesten wesentlichen Umfangs.



Einen Tag zuvor hatte auch die Bahn einen runden Jahrestag gefeiert: Vor zehn Jahren rollten die ersten Bagger zumBaustart des Projekts an.