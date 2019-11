Quelle: Reuters

Die Aktivistengruppe "Extinction Rebellion" (Rebellion gegen das Aussterben) hat in Berlin ihre Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Dutzende Anhänger liefen laut Polizei vom Regierungsviertel zur Siegessäule. Dort hätten die Aktivisten kurz vor Beginn des Berufsverkehrs den Verkehrsknotenpunkt am Großen Stern besetzt.



Mit Blockaden und anderen Aktionen will die Umweltschutzbewegung von Montag an in Berlin und in anderen Großstädten auf der ganzen Welt auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen.