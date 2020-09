Protestierende Republikaner im Kapitol.

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

Gut zwei Dutzend republikanische US-Abgeordnete haben die Anhörung einer hochrangigen Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums in der Ukraine-Affäre gestört. Die Parlamentarier drangen in einen Sitzungsraum ein, in dem die für Ukrainepolitik zuständige Laura Cooper vor dem Geheimdienstausschuss aussagen sollte, berichteten US-Medien.



Die Politiker protestierten dagegen, dass die Sitzung hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte. Die Anhörung konnte erst nach einer fünfstündigen Verzögerung fortgesetzt werden.