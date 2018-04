Ein junger Demonstrant beim "March for Science" in Frankfurt. Quelle: Arne Dedert/dpa

Mehrere Tausend Menschen sind für die Freiheit der Wissenschaft auf die Straße gegangen. So beteiligten sich in Köln und Münster insgesamt mehr als 1.000 Demonstranten an einer Kundgebung. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar rief ihnen in Köln zu: "Bekämpft die Angst mit den Fakten."



Die Veranstaltungen waren Teil des weltweiten "March for Science" für freie Forschung und gegen Populismus. In Deutschland waren Protestmärsche in 14 Städten geplant.