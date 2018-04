Deniz Naki ist in der Türkei lebenslang gesperrt. Quelle: Oliver Krato/dpa

Der Fußballprofi Deniz Naki nimmt vor dem UN-Gebäude in Genf an einem Hungerstreik teil. Der Deutsch-Kurde und frühere Profi des FC St. Pauli will gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien protestieren.



Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler ist von der türkischen Fußballföderation lebenslang gesperrt. Wegen massiver Sicherheitsbedenken will der 28-Jährige nicht mehr in die Türkei zurückkehren. Im Januar war Naki bei einem Heimatbesuch in seinem Auto beschossen worden.