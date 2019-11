Demonstranten im Hongkonger Finanzdistrikt.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Die Polizei in Hongkong hat zwei Deutsche festgenommen. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer seien aufgegriffen worden, weil sie sich laut Polizei an einer nicht genehmigten Versammlung beteiligt hätten. Dem 22-Jährigen werde darüber hinaus ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot vorgeworfen.



Sie seien für die Dauer der Ermittlungen festgesetzt worden. Im Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die beiden würden durch das deutsche Generalkonsulat betreut, das zum Rechtsanwalt sowie den Behörden vor Ort im Kontakt stehe.