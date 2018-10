Ein erster Protestzug von Initiativen aus dem linken Spektrum war am Mittag von der Neustädter Elbseite in Richtung Zentrum mit mehreren Tausend Menschen gestartet. Auf Bannern war etwa zu lesen "Gemeinsam gegen den Rechtsruck in Europa". Vom Hauptbahnhof in die Innenstadt verlief ein weiteren Protestzug mit rund 6.000 Menschen. Beide Demonstrationen vereinigten sich zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung.



Damit setzten erstmals seit langem verschiedene Initiativen sowie Vertreter der Landesregierung, von Parteien und Kirchen ein gemeinsames Zeichen für Demokratie. In der Vergangenheit hatte es immer wieder nur Einzelaktionen gegeben. Neu war auch, dass sich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Protest auf der Straße beteiligte. Parallel zur "Pegida"-Kundgebung fand zudem in der Frauenkirche ein Friedensgebet statt.