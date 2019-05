Konflikt im Gazastreifen.

Quelle: Mahmoud Khattab/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Bei Protesten und Zusammenstößen an der Grenze zum Gazastreifen ist ein Palästinenser getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium in dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gebiet mitteilte, starb der Mann durch Schüsse israelischer Soldaten. Weitere 30 Menschen seien durch Schüsse verletzt worden.



Nach Angaben eines Sprechers der israelischen Armee beteiligten sich etwa 6.000 Menschen an den Protesten. Es waren die ersten seit der Eskalation der Gewalt vor einer Woche.