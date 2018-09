Ein geräumtes Baumhaus im Hambacher Forst wird abgebaut. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Mehrere tausend Braunkohlegegner haben am Hambacher Forst gegen die Räumung und geplante Rodung des Waldes demonstriert. Einsatzkräfte setzten derweil den vierten Tag in Folge die Räumung der Baumhäuser der Aktivisten fort. Zwei in einem Schacht verschanzte Männer gaben auf.



Dutzende Umweltaktivisten wurden nach Polizeiangaben kurzzeitig festgenommen. Es habe auch Verletzte gegeben. Die Einsatzkräfte haben seit Beginn der Maßnahmen 27 Baumhäuser (von rund 50) geräumt und 19 davon abgebaut.