Zusammenstöße im Gazastreifen. Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa

Bei neuen Protesten an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen sind sieben Palästinenser ums Leben gekommen. Sie seien vom israelischen Militär erschossen worden, teilten die Behörden von Gaza mit, das von der radikalislamischen Hamas kontrolliert wird.



Nach israelischer Darstellung hatten sich 14.000 Palästinenser an der Grenze versammelt und Steine und Granaten geworfen. Die Demonstranten fordern eine Rückkehr der Kriegsflüchtlinge von 1948 in Gebiete, die heute zu Israel gehören.