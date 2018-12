Zu den Protesten kamen deutlich weniger als zuletzt. Archivbild

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

In Frankreich hat es wieder an zahlreichen Orten Proteste der "Gelbwesten" gegeben. Laut Franceinfo gingen aber weniger Menschen auf die Straße als an den vergangenen Wochenenden. Da waren es noch 66.000 Demonstranten.



In Paris protestierten diesmal rund 800 Menschen. In Straßburg versammelten sich laut France Bleu Alsace rund 100 Menschen bei der Europabrücke. Behinderungen gab es Franceinfo zufolge auch im äußersten Südwesten des Landes auf der Autobahn in der Nähe der Grenze zu Spanien.