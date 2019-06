US-Präsident Trump auf dem Weg nach Großbritannien.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump beginnt seinen umstrittenen Staatsbesuch in Großbritannien. Neben Ehefrau Melania sind unter anderem Finanzminister Steven Mnuchin und Trumps Stabschef Mick Mulvaney mit an Bord.



Trump wird unter anderem die Queen im Buckingham-Palast besuchen. Auch ein Treffen mit Prinz Charles ist geplant. Morgen soll Trump die scheidende Regierungschefin Theresa May treffen. Britischen Medienberichten zufolge wollen dann bis zu 250.000 Demonstranten gegen Trump protestieren.