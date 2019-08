Tatsächlich ist der Schock vielerorts in den USA groß, nachdem am Samstag ein junger Mann in einem Walmart in El Paso 22 Menschen, viele von ihnen mit Migrationshintergrund, offenbar aus rassistisch Gründen tötete. In einem Pamphlet, das der Schütze von El Paso nach Erkenntnissen der Polizei vor der Tat online stellte, äußerte er sich ähnlich abwertend gegenüber Einwanderern aus Lateinamerika, wie Trump das getan hatte.