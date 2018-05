Katholikentag - Gegner der AfD demonstrieren Quelle: dpa

Vertreter aller Bundestagsparteien haben bei einer emotional hochaufgeladenen Veranstaltung auf dem Katholikentag in Münster die Rolle der Religion in der Gesellschaft diskutiert. Dabei wurde der Auftritt des kirchenpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, Volker Münz, zu Beginn von massiven Protesten und Störungen aus dem Publikum begleitet. Die religionspolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion, Christine Buchholz, warnte vor einer "Normalisierung der Positionen der AfD". Münz kritisierte einen zu starken Einfluss von Kirchenvertretern in der Politik.