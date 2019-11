Hubert Wiggering, Vorstand und Sprecher der Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA), sieht ein breites Spektrum an Gründen für die Proteste der Bauern. "Es ist so, dass die Landwirte Leidtragende eines Klimawandels sind und dort eine gewisse Sorge auf sich zukommen sehen", beschreibt er die Herausforderungen der Branche. Gleichzeitig finde eine Art "Bauern-Bashing" statt, bei dem der Berufsstand leichtfertig für viele Probleme verantwortlich gemacht und in Misskredit gebracht werden würde. "Dann kommt die Politik mit rein und stellt weitere Forderungen", erklärt Wiggering den Mechanismus.