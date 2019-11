Innerhalb von vier Wochen sind in über 40 Städten Italiens Proteste geplant - so wie hier am vergangenen Samstag in der Stadt Reggio Emilia

Quelle: Reuters

Mittlerweile organisiert ein 20-köpfiges Team Demonstrationen in Italien und über die Landesgrenzen hinaus. Am vergangenen Sonntag gab es eine Demonstration in New York, am Samstag wird es eine in Amsterdam geben. Auch mit Landsleuten in deutschen Städten wie Berlin sind die "Sardinen" bereits in Kontakt. "Wir hoffen, eines Tages in allen europäischen Hauptstädten Demonstrationen zu machen", sagt Santori, "wir wissen nur noch nicht wann."