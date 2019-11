Braunkohletagebau Jänschwalde.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere hundert Klimaaktivisten sind am Morgen in Tagebaue in der Lausitz und im Leipziger Braunkohlerevier eingedrungen. Ungefähr 400 Aktivisten rannten in den Tagebau Jänschwalde. Die Polizei versuchte, die Protestierer wieder hinauszubringen. Dabei kam es zu Rangeleien. Drei Polizisten seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.



Auch an einem Tagebau bei Leipzig rannten die Protestierer auf das Gelände. Dort haben sich nach Angaben der Aktivisten 600 bis 800 Menschen versammelt.