Bei Demonstrationen in Bogotá ist es zu Ausschreitungen gekommen.

Quelle: Str/dpa

Am Rande von größtenteils friedlichen Demonstrationen gegen die Regierung in Kolumbien ist es zu heftigen Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Bogota schleuderten Vermummte Steine auf die Polizei. Die Beamten feuerten Tränengas in die Menge und setzten Wasserwerfer ein.



Nach Angaben der Polizei wurden landesweit mindestens 28 Beamte verletzt. Zahlen zu verletzten Demonstranten gab es bisher nicht. Die Proteste richten sich unter anderem gegen geplante Arbeits- und Rentenreformen.