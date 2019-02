Kampflos will der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro den Präsidentenpalast Miraflores nicht räumen. "Sollten die USA vorhaben, bei uns zu intervenieren, werden sie ein schlimmeres Vietnam erleben, als sie es sich hätten vorstellen können", warnte Maduro in einer Videobotschaft. Er spielte damit auf den Vietnamkrieg an, wo die USA in einem jahrelangen bewaffneten Konflikt schwere Verluste hinnehmen und sich schließlich zurückziehen mussten. "Lassen wir kein Vietnam in Lateinamerika zu", sagte Maduro.