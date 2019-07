Demonstranten mit gelben Helmen in Hongkong.

Quelle: Geovien So/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Hongkong ist es zu einer neuen Gewalteskalation gekommen. Unbekannte griffen in einer U-Bahnstation Protestierende und Pendler an.



Die Zeitung "Apple Daily" publizierte online Videoaufnahmen, die weiß gekleidete Angreifer zeigten, die schwarz gekleidete Aktivisten mit gelben Helmen schlugen. Passagiere sagten der Webseite Stand News und dem Sender iCable, die Polizei sei nicht eingeschritten.