Anhörung von Kavanaugh vor dem Justizausschuss. Quelle: Saul Loeb/POOL AFP/AP/dpa

Bei der Anhörung hatte Kavanaugh die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert bezeichnet, der "Linken" eine Blockadehaltung gegen ihn vorgeworfen und von einem "Zirkus" gesprochen. Kritiker zogen deswegen seine Eignung für das Amt eines Obersten Richters auf Lebenszeit in Zweifel. In einem offenen Brief in der "New York Times" hatten sich mehr als 1000 Jura-Professoren und -Dozenten der USA gegen Kavanaugh ausgesprochen - vor allem aus beruflichen Gründen.



Er räumte allerdings auch eigene Fehler ein - möglicherweise sei er bei der Anhörung "zu emotional" gewesen. "Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen", schrieb Kavanaugh im "Wall Street Journal". "Ich hoffe, jeder kann verstehen, dass ich als Sohn, Ehemann und Vater dort war."