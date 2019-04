Taxifahrer-Protest in Berlin.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Proteste von Taxifahrern haben in mehreren deutschen Städten den Verkehr erheblich gestört. Mit Sternfahrten und Autokorsos demonstrierten bundesweit zahlreiche Taxifahrer gegen Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), den Fahrdienstmarkt für Unternehmen wie Uber zu öffnen.



Dabei kam es zu zahlreichen Staus auf den Straßen. In Berlin sorgte die Taxi-Demonstration für Chaos am Flughafen Tegel. Im Stau stiegen Passagiere auf der Autobahn aus und liefen zum Terminal.