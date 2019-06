Abitur (Symbolbild).

Quelle: Thomas Warnack/dpa

Der Bewertungsschlüssel für die Matheabitur-Prüfungen wird in Bayern trotz aller Proteste nicht nachträglich korrigiert. "Das ist jetzt fix", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) in München. Nachdem mehr als 50 Prozent der Noten gesichtet wurden, sei klar, dass der Abi-Durchschnitt im üblichen Schwankungsbereich liege.



Nach der Mathe-Prüfung hatten Schüler in zwölf Bundesländern protestiert. Das Saarland, Bremen und Hamburg hatten angekündigt, den Schlüssel zu verändern.