Demonstranten stoßen in Hongkong mit Polizisten zusammen.

Quelle: -/kyodo/dpa

In Hongkong ist es bei einer Demonstration gegen das umstrittene Gesetz für Auslieferungen an China erneut zu Zusammenstößen zwischen einigen Protestlern und der Polizei gekommen. Wie die Hongkonger Regierung mitteilte, wurden sechs Demonstranten festgenommen.



Hunderte Protestler waren am Sonntag mit Polizisten aneinandergeraten. Zuvor hatten Zehntausende Menschen friedlich demonstriert. Das Gesetz würde den Behörden Hongkongs erlauben, von China beschuldigte Personen auszuliefern.