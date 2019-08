Tausende zumeist in Schwarz gekleidete Hongkonger haben sich an einer Demonstration gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone beteiligt. Eine große Menschenmenge brach im Stadtteil Mong Kok zu einem Protestmarsch auf.



Parallel zu den Protesten der Regierungsgegner versammelten sich in einem anderen Teil der Stadt Gegendemonstranten, die sich hinter die Arbeit der Polizei stellten. Beobachter sehen in den Protesten die schwerste Krise Hongkongs seit der Rückgabe an China.