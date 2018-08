Transparent mit der Aufschrift: "Für echte Gerechtigkeit!". Quelle: Thomas Körbel/dpa

Tausende Moskauer haben gegen eine geplante Rentenreform in Russland demonstriert. Unter den roten Fahnen der Kommunistischen Partei riefen die Demonstranten "Schande" und forderten Regierungschef Dmitri Medwedew zum Rücktritt auf. Die Polizei sprach von 6.500 Teilnehmern, die Organisatoren von Zehntausenden. Auch in vielen anderen Städten gab es Proteste.



Die Regierung will das Rentenalter für Männer schrittweise um 5 auf 65 Jahre und für Frauen um 8 auf 63 Jahre steigern.