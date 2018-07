US-Präsident Donald Trump. Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

US-Präsident Donald Trump verbringt das Wochenende nach seinem offiziellen Besuch in Großbritannien mit Golfspielen in Schottland. Auf Fernsehbildern in der BBC war er in einem Golfbuggy auf dem Gelände seines Golfclubs Turnberry in der schottischen Grafschaft Ayrshire zu sehen.



Unterdessen versammelten sich wieder Tausende Menschen, um gegen den US-Präsidenten zu demonstrieren. Allein in Schottlands Hauptstadt Edinburgh waren mehrere Tausend Anti-Trump-Demonstranten auf den Straßen.