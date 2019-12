Das verbrannte iranische Konsulat nach dem ersten Feuer.

Quelle: Anmar Khalil/AP/dpa

Regierungsfeindliche Demonstranten haben im Irak das Konsulat des Irans in der Stadt Nadschaf zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in Brand gesetzt. Die Demonstranten hatten an dem Gebäude bereits am Mittwoch Feuer gelegt. Der Brand am Sonntag war Teil weiterer Unruhen in der im Süden des Landes gelegenen Stadt, berichteten Augenzeugen.



Im Irak kommt es seit Anfang Oktober in mehreren Teilen des Landes zu Massenprotesten gegen die politische Führung. Dabei kamen mindestens 380 Menschen ums Leben.