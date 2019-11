Die Lage erinnert an die landesweiten Proteste vor rund zwei Jahren. Auch damals reagierte die iranische Führung mit Gewalt und der Blockade der Kommunikationswege. Nach wenigen Wochen kehrte wieder Ruhe ein, doch blieb die Kritik an der Unfähigkeit des Regimes, eine Lösung des Streits mit den USA zu erreichen, wie auch an den teuren Militäraktionen in Syrien, im Libanon oder im Jemen.