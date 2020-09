Polizisten kreisen Demonstranten in Beirut ein.

Quelle: Bilal Hussein/AP/dpa

In der libanesischen Stadt Tripolis haben Sicherheitskräfte Tränengas und Gummigeschosse gegen regierungskritische Demonstranten eingesetzt. Die Armee teilte mit, dass ihre Einheiten angegriffen worden seien, als sie ein Handgemenge beenden wollten. Mehrere Personen wurden verletzt.



Seit zehn Tagen kommt es im Libanon zu Massenprotesten gegen die Regierung. Am Freitag hatten Demonstranten wichtige Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt Beirut blockiert. Banken und Schulen blieben geschlossen.