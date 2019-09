Demonstranten tragen algerische Nationalflaggen. Archivbild

Quelle: Fateh Guidoum/AP/dpa

In zahlreichen Städten in Algerien sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die politische Führung des Landes zu demonstrieren. In der Hauptstadt Algier kam es dabei zu Dutzenden Festnahmen, wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur berichteten.



Trotz einer hohen Anzahl von Sicherheitskräften sei es den Demonstranten gelungen, zentrale Plätze im Stadtzentrum zu erreichen. "Wir werden die Proteste nicht stoppen, und wir werden nicht wählen", riefen Demonstranten.