Vor allem Studenten zieht es in Algerien auf die Straßen.

Quelle: Anis Belghoul/AP/dpa

Nach tagelangen Protesten gegen seine erneute Kandidatur hat Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika vor Chaos im Land gewarnt. Versuche, die friedlichen Märsche zu unterwandern, könnten zu Aufruhr und Krisen führen, ließ Bouteflika erklären.



Seit Tagen protestieren in vielen Teilen Algeriens vor allem Studenten gegen eine fünfte Amtszeit des Staatschefs. Der 82-Jährige ist seit 1999 an der Macht. Kritiker sehen Bouteflika nicht mehr in der Lage, das Amt auszuüben.