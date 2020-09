Die Zentralregierung in Madrid kündigte am Mittwoch an, für ein Ende der Gewalt in Katalonien zu allen notwendigen Mitteln zu greifen: "Alles ist vorbereitet und (die Regierung) wird wenn nötig handeln, mit Entschlossenheit, Angemessenheit und Einheit", hieß es in einer Erklärung. Kein Szenario werde ausgeschlossen, sagte demnach der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez. Später ließ er mitteilen, die Behörden ließen sich nicht zu drastischen Maßnahmen provozieren.