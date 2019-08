Indigene Frauen nehmen an einer Parlamentssitzung teil.

Quelle: Tuane Fernandes/dpa

Zahlreiche indigene Frauen haben in der brasilianischen Hauptstadt gegen die Umweltpolitik des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro und den Verlust ihrer traditionellen Siedlungsgebiete protestiert. "Bolsonaro hat angekündigt, keinen Zentimeter mehr an Schutzgebieten auszuweisen. Damit hat er den indigenen Völkern den Krieg erklärt", sagte Sonia Guajajara vom indigenen Dachverband APIB.



Bolsonaro will vor allem das Amazonasgebiet stärker wirtschaftlich nutzen und weitere Rodungen zulassen.