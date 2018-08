Anhänger fordern Lulas Freilassung beim "Lula libre". Quelle: Leo Correa/AP/dpa

Tausende Menschen haben in Brasilien bei einem Festival für die Freilassung von Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva aus der Haft demonstriert. Bis zu 80.000 Teilnehmer kamen zu "Lula livre" in Rio de Janeiro, so die Veranstalter.



Lula verbüßt seit April eine zwölfjährige Freiheitsstrafe wegen Korruption. Anfang Juli hatte ein Bundesrichter überraschend die Freilassung von Lula angeordnet. Später entschied der zuständige Gerichtspräsident allerdings, dass Lula vorerst in Haft bleiben solle.