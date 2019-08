In weiteren Misskredit geriet die Regierung durch den Fall von zwei verschleppten Mädchen, die vergewaltigt und ermordet wurden. "Wir sind hier, weil die Korruption nach wie vor vorhanden ist", sagt eine Demonstrantin. "Wir sind hier weil wir für die beiden Mädchen aus Caracal - Alexandra und Luisa - Gerechtigkeit wollen." Sowas sollte nicht passieren in einem EU-Land in 2019, sagt ein anderer.