Ein Jahr nach einem Aufmarsch von Rechtsextremisten in Virginia erinnern Demonstranten in den USA an das gewaltvolle Ereignis. Protestierende kamen am Samstag in Charlottesville zusammen, um unter anderem einer vor einem Jahr getöteten Frau zu gedenken. Auf dem Campus der University of Virginia gerieten kurzzeitig Polizisten und Aktivisten aneinander. Währenddessen verurteilte US-Präsident Donald Trump Rassismus und Gewalt. Heute wollen Rassisten in Washington demonstrieren.