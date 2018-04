Die Demonstranten fordern vorgezogene Parlamentswahlen. Quelle: Frantiöek Iv·n/TASR/dpa

Ungeachtet des Rücktritts von Regierungschef Robert Fico sind am Freitag wieder Zehntausende Slowaken auf die Straßen gegangen. In Bratislava und anderen Städten forderten sie Aufklärung im Fall des ermordeten Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak sowie vorgezogene Parlamentswahlen.



Der slowakische Präsident Andrej Kiska hatte Ficos Rücktrittsgesuch am Donnerstag angenommen, Nachfolger als Regierungschef ist der bisherige Vizeregierungschef Peter Pellegrini.